Inauguración del “Corredor Alsina”: un paso más hacia una ciudad inclusiva y accesible

En el marco del Día Mundial del Bastón Blanco, se realizó el pasado viernes una emotiva jornada impulsada por la Subdirección de Turismo del Municipio de Coronel Suárez, junto a la Biblioteca Parlante, el Colegio FASTA San José, la Escuela Secundaria N°1, la Escuela de Educación Especial N°501 y el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N°160, con la participación de estudiantes de las carreras de Turismo, Acompañante Terapéutico y Profesorado de Educación Especial.

🥼La actividad tuvo como eje central la inauguración del “Corredor Alsina”, un circuito histórico y accesible desarrollado por alumnos del Colegio FASTA San José con el acompañamiento de estudiantes de la Secundaria N°1, en el marco de la Feria de Ciencias del año 2024.

➡️El recorrido invita a conocer los puntos más emblemáticos de la avenida Alsina a través de cartelería con sistema Braille y códigos QR, integrando turismo, educación e inclusión.

🏫El encuentro comenzó en el Colegio FASTA, donde la coordinadora del área de Turismo, Belén Forchetti, explicó cómo surgió el proyecto elaborado por los alumnos del establecimiento educativo y cómo se consolidó en forma conjunta.

🗣️“Este corredor es fruto del trabajo conjunto de estudiantes comprometidos con su comunidad. Hoy lo inauguramos en una fecha que nos invita a reflexionar sobre la inclusión y el acceso igualitario. Queremos que el turismo sea también un derecho, un espacio donde todas las personas puedan disfrutar y conocer nuestra historia”, expresó Forchetti.

👤Desde la Biblioteca Parlante, Jacqueline Buchiarelli, acompañada por Silvia y Carmen, compartió una reflexión sobre el significado del Día del Bastón Blanco, símbolo de independencia y autonomía para las personas con discapacidad visual.

“Hablar de inclusión es hablar de justicia social. Necesitamos entornos accesibles, señalización adecuada y una mirada que valore la diversidad”, destacó.

👉Durante el recorrido, los participantes se detuvieron en distintos puntos históricos, como el Mástil Patrio, donde Josefina Pertossi, estudiante de la Tecnicatura en Turismo del ISFDyT N°160, brindó información sobre su valor patrimonial:

Entre los momentos más significativos, se destacó el testimonio de Florencia Hippener, ex alumna del Colegio FASTA, quien integró el grupo que ideó el proyecto y agradeció el acompañamiento de los profesores Melina Meier, María José Festa y Gustavo Raimundo.

🫶“Empezamos queriendo conocer más sobre la historia del colegio y terminamos descubriendo la historia de nuestra ciudad. Ver hoy este proyecto hecho realidad, con atriles en Braille, es un orgullo enorme. Lo que nació en un aula hoy pertenece a toda la comunidad”.

▶️El Corredor Alsina se consolida, así como un circuito abierto a vecinos, visitantes y escuelas, combinando historia local y accesibilidad. Cada cartel ofrece texto en Braille y un código QR con material audiovisual y datos ampliados de cada sitio.

👏La caminata concluyó con aplausos y un mensaje compartido: seguir construyendo una ciudad más inclusiva y participativa, donde la historia, la educación y la empatía caminen de la mano.

👍“El turismo accesible no es un lujo, es una forma de garantizar derechos. Cuando una ciudad se piensa desde la inclusión, se vuelve más justa y más humana”,

concluyó Belén Forchetti.