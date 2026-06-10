“Ver para Seguir Aprendiendo”

¿No tenés obra social? Podés acceder a controles oftalmológicos y anteojos sin costo

Gracias al programa “Ver para Seguir Aprendiendo” de la Fundación Banco Provincia, vecinos del distrito, podrán acceder a controles oftalmológicos gratuitos y recibir los anteojos recetados en el mismo momento, sin costo alguno.

La iniciativa está destinada a adultos mayores y personas sin cobertura médica, y cuenta con unidades móviles especialmente equipadas para realizar controles visuales de manera rápida y eficiente.

📍 Cronograma de atención:

✅ 18 de junio

Club San Martín – Santa Trinidad

✅ 19 de junio

Club Atlético Huanguelén

✅ 22 de junio

Polideportivo Municipal de Coronel Suárez.

Los interesados deberán inscribirse previamente para acceder a un turno en el NUEVO FORMULARIO ‼️web: https://bit.ly/vpsasuarez