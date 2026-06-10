¿No tenés obra social? Podés acceder a controles oftalmológicos y anteojos sin costo
Gracias al programa “Ver para Seguir Aprendiendo” de la Fundación Banco Provincia, vecinos del distrito, podrán acceder a controles oftalmológicos gratuitos y recibir los anteojos recetados en el mismo momento, sin costo alguno.
La iniciativa está destinada a adultos mayores y personas sin cobertura médica, y cuenta con unidades móviles especialmente equipadas para realizar controles visuales de manera rápida y eficiente.
📍 Cronograma de atención:
✅ 18 de junio
Club San Martín – Santa Trinidad
✅ 19 de junio
Club Atlético Huanguelén
✅ 22 de junio
Polideportivo Municipal de Coronel Suárez.
Los interesados deberán inscribirse previamente para acceder a un turno en el NUEVO FORMULARIO ‼️web: https://bit.ly/vpsasuarez
“Ver para Seguir Aprendiendo”
¿No tenés obra social? Podés acceder a controles oftalmológicos y anteojos sin costo
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