La Jefatura de Gabinete informa que la Oficina de Licencias de Conducir e Inspección traslada sus oficinas a calle Belgrano 827 (ex sede COPRODESU).
🚫 Por tal motivo, los días martes y miércoles no se realizará atención al público.
📞 Consultas: 2926-517410 o en las oficinas de Jefatura de Gabinete en el Palacio Municipal
👉 Agradecemos la comprensión de los vecinos ante este breve traslado operativo.
