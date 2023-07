Culmina la etapa local de Juegos Bonaerenses

El próximo jueves 13 de julio se realizará la final local entre los ganadores de personas mayores de Huanguelén y la ciudad cabecera para dirimir quienes representarán al distrito en la etapa regional.

✔️Durante esta semana continuaron desarrollándose las disciplinas de Juegos Bonaerenses en Personas Mayores y Deportes Juveniles, con los siguientes resultados:

➡️Deportes Juveniles:

-Natación –clasificados a la etapa regional-:

????Menores: 50 libre Denise Denk- Iñaki Freire; 100 libre Victoria Chandia- Ignacio Wisner; 100 pecho Rosario Ordóñez; 100 Espalda Melisa Burgardt; 100 mariposa Kiara Rotela; 200 libre Delfina Walter; 200 libre Teo Echenique.

Cadetes: 50 libre Stefania Simon-Simon Loutanau; 100 libre Martina Dietrich- Agustín Quiroga y 100 pecho Valentina Moro.

????Juveniles: 50 libre Paz Falgarona- Juan Ignacio Zarate; 100 libre Abril Sirven; 100 pecho Paz Falgarona- Maximo Fidalgo; 100 espalda Juan Manuel Fernández y 100 mariposa Julieta Peña.

????Universitarios: 50 libre Bruno Waigel; 100 libre Emiliano Ramos; 100 espalda Sebastián Ortega y 200 libre Damián Alonso

-Regional en Henderson Básquet 3 x 3 Femenino. Copa Buenos Aires: clasificó el equipo del Centro Blanco y Negro.

-Ganadores de la etapa regional de Hockey que se desarrolló en Coronel Suárez en las canchas de Deportivo Sarmiento, Rugby y Blanco y Negro.

????Sub 14 femenino: Puan

????Sub 14 Masculino: Atlético Huanguelén de Coronel Suárez

????Sub 16 Femenino: Blanco y Negro de Coronel Suárez

????Sub 16 Masculino: Guaminí

????Sub 18 Femenino: CSRHC de Coronel Suárez

????Sub 18 Masculino: Blanco y Negro de Coronel Suárez

????Rugby etapa regional en Puan: CSRHC sub 14 masculino

0️⃣La competencia regional continúa la semana entrante con el siguiente cronograma:

????Lunes 10 de julio Fútbol PCD en Daireaux

????Martes 11 de julio Atletismo PCD en Henderson y Futsal en Carhué

????Miércoles 12 de julio Fútbol 11 Masculino cuartos de final en el polideportivo abierto a partir de las 9:00 y Hockey Copa Buenos Aires en Blanco y Negro.

????Jueves 13 de julio Vóley Copa Buenos Aires en Daireaux

➡️Juegos Bonaerenses Personas Mayores:

➖Tejo Masculino:

CATEGORIA “A”: Raúl Bortolas – Hugo Funes

CATEGORIA “B”: Raúl Zubeldia – Alfredo Gardiner

➖Tejo Femenino:

CATEGORIA “A”: Ana Díaz – Gladys López

CATEGORIA “B”: Ester Rack – Elsa Sieben

➖Pentatlón Masculino:

Ángel Bross – Rodolfo Pasch

➖Tejo Mixto:

????CATEGORIA “A”

Ana Díaz – Hugo Uranga

????CATEGORIA “B”

Alicia Santarelli – José Alarcón

????Tenis de Mesa:

Femenino Cat. “A”: María Rosa Barizone

????Tenis de Mesa Masculino Cat. “B”: Jorge Kruger

????Tejo Intergeneración: Raúl Bortolas – Gabriel Bortolas

????Los ganadores en las distintas disciplinas de la ciudad cabecera y Huanguelén jugarán una final local el próximo jueves 13 de julio, para dirimir quienes representarán al distrito en la etapa regional a llevarse a cabo en Gral. La Madrid el martes 18 de julio y en Coronel Suárez, el viernes 21 de julio