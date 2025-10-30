Bomberos Voluntarios de Coronel Suárez amplía sus canales de comunicación para emergencias principalmente en zona rural

El Cuartel de Bomberos Voluntarios de Coronel Suárez informa que ya se encuentra habilitado el número 📞2926 511000, destinado a comunicaciones de emergencia a través de llamadas de WhatsApp, especialmente útil en zonas rurales o sectores con escasa cobertura de la red telefónica tradicional, pero con acceso a Internet.

☎️Este nuevo canal estará disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, al igual que las líneas habituales de emergencia: el 100 y el teléfono fijo 📞2926 422726.

➡️La incorporación de este número tiene como finalidad mejorar la comunicación directa y eficiente con el cuartel, facilitando además el envío de la ubicación exacta del siniestro, lo que permitirá optimizar la planificación y el acceso de las unidades de emergencia.

👥El servicio está disponible para productores agropecuarios, vecinos de la comunidad rural, automovilistas y ciudadanos en general, reforzando el compromiso de los Bomberos Voluntarios con la seguridad y el cuidado de toda la comunidad suarense.