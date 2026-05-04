Menos pantalla, más encuentro: Huanguelén encendió el “Modo Avión”

En la Secundaria N° 3 de Huanguelén se vivió una jornada educativa con acciones concretas y un objetivo claro: volver a poner en el centro el encuentro entre los jóvenes. Acompañaron la jornada el Jefe de Gabinete Mauro Moccero y la directora de Educación, Anahi Barreneche.

💲Además, entregamos un aporte económico para el proyecto “coopaula”, donde los jóvenes de 6° construyen un aula taller.

⚠️Pero el eje de la jornada fue la puesta en marcha del programa “Modo Avión”, una iniciativa que propone reducir el uso del celular durante la jornada escolar para mejorar la concentración, la salud mental y fortalecer los vínculos.

🤚El Jefe de Gabinete, Mauro Moccero, destacó la importancia de generar espacios que promuevan una convivencia más saludable y una mayor conexión entre los estudiantes.

🙌La respuesta fue inmediata: juegos de mesa, actividades recreativas y deportivas volvieron a copar los recreos.

“Modo Avión” es una apuesta al bienestar digital y al protagonismo de los jóvenes, que hoy eligen volver a conectarse con sus pares, con el juego y con la vida en comunidad.

👩‍🦳🧑‍🦳También, entregamos una impresora al Centro de Adultos, tal cual lo solicitaron desde la institución.