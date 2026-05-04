Los suarenses se trajeron 27 premios del Torneo Nacional ISKF de karate

Una muy buena actuación cumplió la delegación de Coronel Suárez, perteneciente a la Federación Internacional de Karate (ISKF), que durante el fin de semana participó del Torneo Nacional que se disputó en la ciudad de Trenque Lauquen.

El certamen, que fue organizado por el dojo Ryokukan a cargo del sensei Eduardo Alonso, presidente de ISKF Argentina, se llevó a cabo en el Polideportivo Poroto Abasolo y sirvió de preparación para el Mundial que se realizará en octubre en la ciudad de Mérida, México.

Los resultados obtenidos por los representantes del distrito son los siguientes:

Categoría Promocional hasta 8 años femenina, 10 kyu a 7 kyu: Zoe Gayoso, 2ª en kata y 2ª en kumite; Mía Lugo Cuba, 3ª en karate y 1ª en kumite.

Categoría Promocional hasta 8 años masculina, 10 kyu a 7 kyu: Marcos Lugo Ayala, 1° en kumite.

Categoría Promocional de 9 a 11 años femenina, 10kyu a 7 kyu: Alfonsina Ruppel, 2ª en kata y 2ª en kumite; Azul Simón, 1ª en kumite; Naiara Saravia, 4ª en kata y 4ª en kumite.

Categoría Promocional de 9 a 11 años masculina, 10kyu a 7 kyu: Bruno Vidal, 2° en kata y 1° en kumite.

Categoría unificada Mayores femenina 10 kyu a 7 kyu: Alfonsina Cobeada, 1ª en kata y 1ª en kumite; Marisa Herlein, 3ª en kata y 3ª en kumite.

Categoría Promocional unificada masculina: Gael Gándara, 3° en kumite.

Categoría kumite equipo Mayores masculina: Joaquín Gándara, 3° puesto.

Categoría de 12 a 14 años femenina, 3 kyu a danes: Olivia Lambrecht, 4ª en kata.

Categoría de 12 a 14 años masculina, 3 kyu a danes: Alejo Dean, 1° en kata y 2° en kumite.

Categoría de 15 a 17 años femenina, 3 kyu a danes: Camila Steinmetz, 1ª en kata y 2ª en kumite.

Categoría 18 a 44 años femenina, 3 kyu a danes: Abril Reser, 3ª en kata y 2ª en kumite; Fiama Ruffa Cordone, 2ª en kata y 4ª en kumite.

Categoría danes +55 años: Elizabeth Oesterreicher, 1ª en kata y 2ª en kumite.

También compitieron Lucas Almada, Julieta Ferreyra, Juan Legaspi, Julián Simon y Vasili Volta. Acompañaron los sensei Pablo Amoroso y Carina Sánchez.