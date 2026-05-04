Kerb de Pueblo San José 2026

El Intendente Municipal Ricardo Moccero junto al delegado de Pueblo San José Daniel Schwindt y las instituciones de la segunda colonia alemana invitan a la comunidad a participar del cronograma de actividades en el marco de una nueva fiesta de Kerb:

📌Viernes 1 de Mayo:

10:30hs: Procesión en honor a San José por las calles del pueblo.

11:00hs: Santa Misa. Al finalizar, bendición de herramientas de trabajo frente a la Iglesia.

15:00hs: Rezo y bendición del Santo Rosario en el cementerio.

📌Sábado 2 de Mayo:

Torneo de Kösser. Organiza: subcomisión de Kösser CAI.

📌Viernes 8 de Mayo:

Venta de Füllsen en la Escuela N°3.

Venta de Tortas alemanas organizado por la Secundaria N°12.

📌Sábado 9 de Mayo:

21:00hs: Baile de Kerb en Club Atlético Independiente.

📌Domingo 10 de Mayo:

10:30hs: Santa Misa de Kerb.

12:30 inicio de la 8va. fecha de la LRF. Estadio Benito Herr: CAI vs. Deportivo Sarmiento.

14:00hs: Acto Oficial frente al Club Germano Argentino. Palabras alusivas, entrega de distinciones y actuación de la Banda Municipal “Bartolomé Meier”.

14:30hs: Desfile Cívico Institucional sobre la Avenida Fundador Eduardo Casey con la participaciòn de la Banda Municipal “Bartolomé Meier”.

📌Luego del desfile:

Sobre Av. Fundador Eduardo Casey:

Inflables, artesanos, stand de instituciones.

Concierto de la Banda Municipal “Bartolomé Meier”

Visitas guiadas a la Iglesia organizadas por Fundación Raíces.

En la Escuela y Jardín Parroquial San José: Exposiciones en las aulas. El Jardín de Infantes bajo el proyecto “Raíces que cuentan” los espera con dos escenarios de fotografías de época y charlas espontaneas en dialecto alemán.

En el SUM de la Escuela presentación de la Orquesta Escuela de Coronel Suárez y “VIVE” homenaje a Sergio Denis con la actuación de Omar Hubert, Gustavo Lang y Javier Stroman.

Habrá venta de tortas, café, té y gaseosas

En la Escuela N°12: Venta de tortas alemanas. Kermesse.

A partir de las 16:00 paseos en el vehículo autobomba de Bomberos Voluntarios