Suarez Rock 2026. Por tercer año consecutivo, el Rock Suarense tiene su lugar

El Mercado de las Artes será protagonista de una nueva edición del Suárez Rock el sábado 16 de mayo a partir de las 19:00hs. Una noche para rockearla fuerte, compartir con amigos y apoyar a nuestros artistas que harán vibrar el palacio de la cultura suarense.

La grilla musical estará compuesta por la banda “Bellota Rock”, quienes realizan covers de rock nacional; “Un Año de Likes” con su propuesta indie rock; “Drink Team” con todo el rock nacional e internacional; “Ron Doberto”, que presentará canciones de reggae, ska y rock nacional; como banda invitada estará “Bulldozer Blues Band”, que viene de presentarse en Cosquín Rock con todo el blues de la comarca serrana; y el cierre estará a cargo de “Instinto DC” con todo el heavy metal.

Además, habrá patio cervecero y delicias gastronómicas a cargo de instituciones locales.

Organiza: Secretaría de Gobierno y la Jefatura de Gabinete.

¡Sumate a la fiesta del rock suarense!