La Escuela Municipal de Música y la Banda Municipal “Bartolomé Meier” invitan a participar de una Clínica para Bronces a cargo de Laurianne Gebel de Gebhardt (Corno).
🗓 Sábado 4 de octubre
🕚 11:00 hs
📍 Sala de Ensayos de la Banda Municipal “Bartolomé Meier” (Israel 360, Coronel Suárez)
La actividad es libre y gratuita, con cupos limitados.
👉 Informes e inscripción en la Escuela Municipal de Música (Lamadrid 1250).
Invitan: EMMCoS – Banda Municipal de Coronel Suárez – Municipalidad de Coronel Suárez.
