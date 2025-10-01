Clínica de Bronces en Coronel Suárez

La Escuela Municipal de Música y la Banda Municipal “Bartolomé Meier” invitan a participar de una Clínica para Bronces a cargo de Laurianne Gebel de Gebhardt (Corno).

🗓 Sábado 4 de octubre

🕚 11:00 hs

📍 Sala de Ensayos de la Banda Municipal “Bartolomé Meier” (Israel 360, Coronel Suárez)

La actividad es libre y gratuita, con cupos limitados.

👉 Informes e inscripción en la Escuela Municipal de Música (Lamadrid 1250).

Invitan: EMMCoS – Banda Municipal de Coronel Suárez – Municipalidad de Coronel Suárez.