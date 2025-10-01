Coronel Suárez avanza con la instalación de puntos de carga sustentable en espacios públicos

La presentación oficial de los puntos de carga sustentable se realizará el 15 de noviembre, en el marco del Día de la Educación Técnica, como un símbolo de innovación, participación juvenil y compromiso con el ambiente.

👥El Intendente Interino, Mauro Moccero, visitó la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 1 para conocer los avances del proyecto de puntos de carga sustentable, una iniciativa conjunta entre EDES, el Municipio y la institución educativa, que permitirá a la comunidad acceder a agua caliente, cargar celulares y utilizar un inflador de bicicletas en distintos espacios públicos.

✍️El proyecto se enmarca en un convenio de colaboración firmado entre las partes, mediante el cual la empresa de energía EDES aportó los materiales, mientras que los alumnos de la Escuela Técnica construyeron los dispositivos como parte de su formación. Se prevé que los dos puntos estén listos a fines de octubre, en coincidencia con la conmemoración del Día de la Educación Técnica.

👩‍🏫Durante la recorrida, Mauro estuvo acompañado por la directora del establecimiento, Silvina Schulmeister, el profesor a cargo del proyecto, Miguel López, la directora de Educación Anahí Barreneche y los estudiantes que llevan adelante la construcción, junto al secretario de Obras Públicas, ingeniero Mario Abelardo con quienes analizaron los espacios donde se colocarán los puntos sustentables.

💡“Agradecemos a EDES por este compromiso con la comunidad de Coronel Suárez y el excelente trabajo realizado por los alumnos de la escuela. Este convenio nos permite dar un paso importante hacia un distrito más sustentable, con la participación activa de los jóvenes de la Escuela Técnica, capacitando en oficios y generando conciencia sobre el uso responsable de la energía”, afirmó Mauro Moccero.

🖐️✏️Además, el Jefe Comunal destacó la articulación lograda con la empresa gracias al trabajo de Julieta Vigna, responsable de Relaciones Institucionales y Prensa de la empresa, y el Gerente local, José Monteroen un trabajo fundamental para fortalecer el entramado social y avanzar en sostenibilidad.