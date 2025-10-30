13° edición del Torneo de Fútbol Senior en CAI* Blanco y Negro lidera la tabla de posiciones!

Pasó la tercera fecha del Clausura, con los siguientes resultados:

Deportivo Sarmiento 4 – San Martín (ST) 3

Atlético Ventana 0 – Pasman 4

Sarmiento Carhué 0 – El Progreso 0

Independiente Rojo 0 – Bonifacio 1

Wolframio 7 – Independiente Blanco 0

Alumni 1 – La Madrid 2

Libres: Huanguelén 1, Huanguelén A y Blanco y Negro

Tabla de posiciones:

1️⃣ Blanco y Negro – 16 pts

2️⃣ Pasman – 14 pts

3️⃣ Bonifacio – 14 pts

4️⃣ San Martín ST – 13 pts

5️⃣ La Madrid – 13 pts

6️⃣ Sarmiento Carhué – 11 pts

7️⃣ Huanguelén A – 10 pts

8️⃣ Wolframio – 10 pts

Próxima fecha (4ª del Clausura) – Viernes 31 de octubre

20:15

* Huanguelén 1 vs Alumni de Pringles

* Blanco y Negro vs Sarmiento Carhué

21:40

* Independiente Rojo vs Wolframio

* San Martín vs La Madrid

23:00

* El Progreso vs Atlético Ventana

* Huanguelén A vs Bonifacio

Libres: Deportivo Sarmiento, Independiente Blanco y Pasman