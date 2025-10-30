Pasó la tercera fecha del Clausura, con los siguientes resultados:
Deportivo Sarmiento 4 – San Martín (ST) 3
Atlético Ventana 0 – Pasman 4
Sarmiento Carhué 0 – El Progreso 0
Independiente Rojo 0 – Bonifacio 1
Wolframio 7 – Independiente Blanco 0
Alumni 1 – La Madrid 2
Libres: Huanguelén 1, Huanguelén A y Blanco y Negro
Tabla de posiciones:
1️⃣ Blanco y Negro – 16 pts
2️⃣ Pasman – 14 pts
3️⃣ Bonifacio – 14 pts
4️⃣ San Martín ST – 13 pts
5️⃣ La Madrid – 13 pts
6️⃣ Sarmiento Carhué – 11 pts
7️⃣ Huanguelén A – 10 pts
8️⃣ Wolframio – 10 pts
Próxima fecha (4ª del Clausura) – Viernes 31 de octubre
20:15
* Huanguelén 1 vs Alumni de Pringles
* Blanco y Negro vs Sarmiento Carhué
21:40
* Independiente Rojo vs Wolframio
* San Martín vs La Madrid
23:00
* El Progreso vs Atlético Ventana
* Huanguelén A vs Bonifacio
Libres: Deportivo Sarmiento, Independiente Blanco y Pasman
13° edición del Torneo de Fútbol Senior en CAI
