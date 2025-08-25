OPERATIVO CON SECUESTROS

operativos de interceptacion vehicular realizados durante el fin de semana se procedio a infraccionar y secuestrar 3 motocicletas por falta de documentacion (Ley 24449), por poseer caños escapes modificados (Ordenanza Municipal 8305) resultando los conductores menores de edad. *Se llama a reflexion a los progenitores de los menores que poseen motocicletas los cuales no cuentan con ningun tipo de documentacion ya que recaen sobre ellos la responsabilidad de las infracciones por el accionar de sus hijos.