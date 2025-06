¡ATENCIÓN VECINOS DE SANTA TRINIDAD – BARRIO PROCREAR!

¡Ya falta muy poco para finalizar la obra de gas en el sector del barrio donde se está ejecutando la red! 🛠️

👉 Si tu vivienda se encuentra dentro del sector alcanzado por la obra, te recordamos que es indispensable contar con el nicho de medidores de gas en condiciones para poder realizar la conexión domiciliaria.

📌 Importante:

No se podrá dejar la conexión si:

– No está construido el nicho de medidores de gas

– El nicho no tiene colocada la puerta

⚠️ Verificá que todo esté en regla para que podamos completar tu conexión apenas finalice la obra.

✅ Esta obra fue gestionada por el Intendente Ricardo Moccero y financiada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias suarenses.

💪 Seguimos avanzando con obras que llegan a los barrios y mejoran la vida de nuestra gente.