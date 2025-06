Juegos Bonaerenses 2025 – Etapa Distrital

Pasó una nueva semana de competencia juvenil y nuestros/as representantes se lucieron en tenis de mesa y pádel 🏓🎾

🏓Tenis de mesa PCD:

✔ Santiago Santamarina

🏓Tenis de mesa convencional:

✔ Sub 18 M: Álvaro Agrazar

✔ Sub 18 F: Uma Larumbe Vega

✔ Sub 16 M: Luciano Dos Santos

✔ Sub 14 M: Javier Romero

✔ Sub 14 F: Camila Van Der Tuin

🎾 Pádel:

✔ Sub 14 M: Romero Ramos

✔ Sub 16 M: Shard / Villarreal

✔ Sub 16 F: Rojo / Altamirano

✔ Sub 18 M: Echeverría / Echeverría

👏 ¡Felicitaciones a todos/as! Los ganadores/as avanzan a la etapa regional 💪🔥

📌 La semana que viene sigue la competencia:

📍 Lunes: vóley

📍 Viernes: atletismo y fútbol PCD