Más de 18 familias suarenses firmaron para acceder a la escritura de su vivienda

En Coronel Suárez, seguimos gestionando con el compromiso de garantizar derechos, porque la vivienda no es un privilegio, es un derecho humano.

En el marco del programa provincial “Mi Escritura, Mi Casa”, impulsado por el gobernador Axel Kicillof, 18 familias de Coronel Suárez avanzaron hacia la regularización dominial gratuita de sus hogares con la firma de la documentación que les permitirá, en el corto plazo, acceder a la escritura definitiva de sus viviendas.

👉 La jornada de toma de firmas representa un paso fundamental para garantizar la seguridad jurídica a vecinos que durante años esperaron este derecho básico, muchas veces inaccesible por sus costos.

💬 En representación del intendente Ricardo Moccero, el concejal Néstor Carbini participó del acto y celebró “la presencia de un Estado que concreta sueños y que, con decisión política, responde a una demanda histórica de nuestras familias”.

📍 Destacó también el trabajo de la Dirección de Patrimonio Municipal, a cargo de Viviana Schmitz, y agradeció la ejecutividad del Gobierno Provincial para llevar adelante este programa que transforma realidades.

Desde la Escribanía General de Gobierno, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, participó el escribano Paulo Días, quien felicitó a las familias y aseguró que con la firma de la documentación “ya tienen garantizada la escritura de sus viviendas”.

📌 El programa “Mi Escritura, Mi Casa” se lanzó en 2020 con el objetivo de brindar seguridad jurídica a quienes no pueden solventar los honorarios de un escribano particular, garantizando además el acceso a derechos como:

– Protección de la vivienda

– Acceso a créditos para ampliación

– Tramitaciones sucesorias

– Posibilidad de usar el hogar como garantía

💬 “Esto es posible porque hay una decisión política clara del gobernador Axel Kicillof, de poner al Estado al servicio de los que más lo necesitan. No es un trámite, es una conquista social. Es reconocer que tener la escritura es tener estabilidad, futuro y dignidad”, expresó Carbini en nombre del intendente Ricardo Moccero.