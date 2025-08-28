ALLANAMIENTO POR AMENZAS

En el marco de una denuncia por lesiones y amenazas, la Ayudante Fiscal Dra. Nisela Wagner Cabrera solicitó al Juzgado de Garantías 1, una orden de Allanamiento en el domicilio de calle Chaco 63 de Coronel Suárez, procedimiento que fue llevado a cabo por efectivos de SUBDDI Coronel Suárez.

En el lugar, se identifico al propietario de la vivienda como Cristian Díaz de 36 años de edad, hallándose en su domicilio 6 proyectiles de arma de fuego calibre 32, un envoltorio de cocaína y un frasco conteniendo cogollos de marihuana.

En en lugar de procedió a la identificación de un segundo masculino identificado como Alexander Ariel Ruffa de 30 años de edad, quien al momento de la irrupción del personal policial portaba un arma de fuego calibre 32 y se procedió al secuestro de un envoltorio conteniendo cocaína con un peso de 19 gramos.

Asimismo se procedió al secuestro de 5 teléfonos celulares.