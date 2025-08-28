Celebremos juntos el Día Nacional del Árbol

Mañana viernes 29 y el sábado 30 de agosto te invitamos a participar de una jornada especial en el marco del Día Nacional del Árbol en el Mercado de las Artes. 🎫Entrada libre y gratuita.

🌿📌Desde las áreas de Ambiente, Turismo, Cultura y Educación del Municipio de Coronel Suárez, en conjunto con el proyecto Corral de Piedra y Espacio Cultural La Tranca de Curamalal, te invitamos a vivir una experiencia única.

✋Esta actividad, es el resultado de un valioso trabajo colaborativo. Nuestro objetivo es generar un espacio de conciencia ambiental en nuestra comunidad, donde el arte se convierte en una poderosa herramienta para el relato y, fundamentalmente, para cuidar nuestro entorno.

✍️La propuesta también convoca a la comunidad educativa. A partir de una inscripción previa, estudiantes de segundo ciclo de primaria y ciclo basico de secundaria,podrán recorrer la muestra y realizar actividades y talleres a cargo de docentes y expertos de la temática.

☑️La jornada incluye:

*️⃣ Viernes 29-18 hs

Presentación de los resultados del Censo de Arbolado Urbano a cargo de la dirección de Ambiente del Municipio.

Presentación del Plan Regulador de Arbolado Urbano a cargo integrantes del del Consejo de Arbolado Urbano.

El Censo de Arbolado Urbano es resultado de un trabajo a cargo de la Dirección de Ambiente que comenzó en el 2024.

Con respecto al Plan Regulador de Arbolado Urbano, fue creado por Ordenanza Municipal N°7550 en el año 2021.

*️⃣ Sábado 30, de 16-19hs.

Apertura a la comunidad de la muestra inmersiva “El Bosque. Arroyo Curamalal, estación uno” de la docente y artista Mercedes Resch.

🌱Con respecto a la obra de Mercedes Resch, Bosque es una muestra inmersiva que nace como contraofensiva poética en septiembre del 2023. Lo poético de sentirse parte del micelio y defender el bosque, tejer otras redes sobre la superficie. Despertar a la conciencia, sentir las heridas de la cadena caliente cortando la corteza, recoger las ramas rotas y caídas y dibujar con ellas.