A LA OPINIÓN PÚBLICA

E specialmente a los socios de la Cooperativa Eléctrica San Jose. Queremos informar y aclarar las situaciones ocurridas al menos en los últimos 30 días. Con orgullo y satisfacción vemos el trabajo serio y responsable que se realiza desde nuestra cooperativa a fin de brindar un servicio eléctrico de calidad. Mejorando día a día. Pero nuestros esfuerzos se tornan insuficientes ante los reiterados cortes del suministro eléctrico que no se originan en nuestras líneas. Vemos con suma preocupación que los tiempos de corte se prolongan causando el lógico enojo y los reclamos de nuestros usuarios. Hemos solicitado reiteradamente nuestros reclamos a la empresa EDES ante está situación. Pero lamentablemente está situación se sigue reiterando. Nuestro servicio será óptimo desde el momento en que contemos con una Sub Estacion Transformadora propia. Está situación no da para más. Nuestros pueblos alemanes merecen el mismo respeto que los usuarios de Coronel Suárez. Por ello exigimos públicamente a la empresa EDES una respuesta inmediata a cada uno de nuestros reclamos . Y a nuestras autoridades fundamentalmente provinciales las gestiones pertinentes para poner fin a esta situación y agilizar a la mayor brevedad la futura sub estacion transformadora.