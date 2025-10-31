4° Paseo Gastronómico Gourmet Ñam

Mercado de las Artes – Coronel Suárez

📅 Sábado 1 y domingo 2 de noviembre – desde las 17 hs

🎟 Entrada libre y gratuita

¡Vuelve el sabor, la creatividad y el talento suarense!

Dos jornadas imperdibles con masterclass en vivo, degustaciones, expositores locales; exquisita y variada carta gastronómica y la presentación de bandas en vivo que harán del fin de semana una verdadera fiesta gastronómica.

Somos una Gestión de Gobierno que trabaja en conjunto con nuestros productores y emprendedores, impulsando a nuestros artistas como forma de mostrar a la región el desarrollo gastronómico del distrito.