Jornada de formación y articulación en Acompañamiento Terapéutico

La coordinadora del área de Discapacidad, doctora Berenice Broto, junto al equipo de Acompañantes Terapéuticos del área de Discapacidad y de Salud Mental, participaron de una valiosa instancia de intercambio, capacitación y fortalecimiento de redes profesionales, el último viernes en una jornada desarrollada en el distrito de Daireaux.

👫La actividad fue organizada por la Dirección de Discapacidad, la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad y la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Daireaux, y estuvo dirigida a Acompañantes Terapéuticos, Equipos de Orientación Escolar, docentes, profesionales y estudiantes de las áreas de salud, educación y acción comunitaria.

👉Durante la jornada, se presentaron las disertaciones de:

💥Rocío Colomina, Licenciada en Acompañamiento Terapéutico y docente, con la ponencia “Habitar la Escuela: el A.T como recurso de inclusión”.

💥Fernando Camacho, Técnico en Acompañamiento Terapéutico y escritor, con la exposición “Rol y función del A.T en abordajes de Salud Mental y Consumos Problemáticos: terapéutica de lo cotidiano”.