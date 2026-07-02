RECORRIDA POR EL CENTRO DE LA CIUDAD

La Guía de Turismo Adriana Rossetti organiza una visita y reccorrida, por el centro de la ciudad cabecera, en el marco de un nuevo aniversario de la creación del Distrito de Coronel Suárez.

Soy Adriana, tengo una propuesta diferente: observar el presente con la influencia del pasado.

Arquitectura y sociedad como factores de identidad local, quienes? cuándo? por qué? y cómo?, son las preguntas que nos hacemos. Buscaremos las respuestas observando construcciones antiguas, contando historias y disfrutando de nuestro paisaje urbano.

Cerramos con café y algo dulce en la Biblioteca Popular Sarmiento.

Masones. Visita al sótano.

📆 10 de Julio

🕒 15h

📍Estación Roca

💲12.000

#colegiodearquitectoscs

#bibliotecasarmiento

#stserviciosturisticos