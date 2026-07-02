La Guía de Turismo Adriana Rossetti organiza una visita y reccorrida, por el centro de la ciudad cabecera, en el marco de un nuevo aniversario de la creación del Distrito de Coronel Suárez.
Soy Adriana, tengo una propuesta diferente: observar el presente con la influencia del pasado.
Arquitectura y sociedad como factores de identidad local, quienes? cuándo? por qué? y cómo?, son las preguntas que nos hacemos. Buscaremos las respuestas observando construcciones antiguas, contando historias y disfrutando de nuestro paisaje urbano.
Cerramos con café y algo dulce en la Biblioteca Popular Sarmiento.
Masones. Visita al sótano.
📆 10 de Julio
🕒 15h
📍Estación Roca
💲12.000
#colegiodearquitectoscs
#bibliotecasarmiento
#stserviciosturisticos
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RECORRIDA POR EL CENTRO DE LA CIUDAD
La Guía de Turismo Adriana Rossetti organiza una visita y reccorrida, por el centro de la ciudad cabecera, en el marco de un nuevo aniversario de la creación del Distrito de Coronel Suárez.
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