Villa Belgrano destacó a su comunidad: Emocionante reconocimiento al vecino Fabián Díaz

Por su labor comunitaria, espíritu solidario y generoso con la comunidad y vecinos de la barriada de Villa Belgrano. Además, se distinguió a sus vecinos e instituciones en la celebración del 214° aniversario de la Revolución de Mayo

????El Intendente de Coronel Suárez Ricardo Moccero destacó a Fabián Díaz como «una gran persona y ser solidario que siempre está atento a las necesidades de su comunidad».

????‍❤️‍????‍????Tras escuchar un mensaje grabado por su hija Silvina Díaz, que con palabras sentidas describió la figura de su padre, profundamente emocionado, Fabián Díaz afirmó que, «este reconocimiento me enorgullece mucho y se lo agradezco de corazón a Dios y todo el barrio».

????»Debo agradecer a mi hijo que, si bien ya no está, fue parte de todo lo que hice, a mi esposa y a mis hijas que siempre me acompañan en todo».

????Se sumaron a las distinciones: por 100 años de destacada trayectoria educativa: la Escuela Primaria Nº 20 “Rufino José Cuervo” y por los 30 años de la entronización de la imagen de la Virgen del Rosario de San Nicolás la comisión que trabaja en el lugar.

El Jardín de Infantes de la barriada N° 904 «Constancio Vigil» recibió por parte del Gobierno Municipal un aporte económico.