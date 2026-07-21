VI Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores

Con alegría los invitamos a participar de la Santa Misa, el domingo 26 de julio a las 10:30h, en la que celebraremos la VI Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores.

En esta jornada, el Santo Padre nos invita a renovar la cercanía con nuestros adultos mayores, especialmente con quienes viven solos, se encuentran en residencias o necesitan una visita, una palabra o un gesto de cariño.

Además, el 26 de julio la Iglesia recuerda con gratitud a San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María y abuelos de Jesús, modelos de fe, amor y transmisión de la esperanza entre las generaciones.

*Acompañemos a nuestros abuelos y mayores con nuestra presencia y nuestra oración. Que nadie se sienta olvidado.*

*¡Los esperamos para celebrar juntos esta hermosa Eucaristía!*

Parroquia San José Obrero-Pueblo San José