Se realizará mañana una conferencia de prensa para anunciar la presentación de un Grupo Teatral Suarense

El Grupo Teatral “¡Arriba el Telón!” invita a la conferencia de prensa de presentación de “Arco Iris”, la obra que se estrenará el próximo 13 de agosto en el Cine Teatro Italia.

El encuentro se realizará el miércoles 22 de julio, a las 10:00, en las oficinas de la Dirección de Cultura, donde se brindarán detalles sobre la propuesta artística y el estreno.