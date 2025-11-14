Varios vehículos secuestrados en diversos operativos de control

El Comisario Ariel Morales informa los resultados de los operativos y patrullajes preventivos realizados por personal policial de nuestra ciudad

Personal de la Seccional Primera, en la intersección de Avenida 12 de Octubre y Remedios de Escalada, procedió al secuestro de un automóvil por infracción al artículo 40, incisos A y C de la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449.

En Avenida Alsina y Casey, personal policial labró un acta de infracción al artículo 3 de la Ordenanza Municipal N.º 8305 al conductor de una motocicleta marca Zanella 110, procediéndose asimismo al secuestro del rodado.

En Avenida Alsina, entre Belgrano y Casey, se labro? acta por infracción al artículo 40, incisos A y D de la Ley 24.449, procediéndose al secuestro de una motocicleta marca Beta.

Por último, en Avenida Casey y Villegas, se labro? acta por infracción al artículo 40, inciso C de la Ley 24.449, disponiéndose el secuestro de un automóvil marca Chevrolet Classic.

Se informa que los operativos de control vehicular continuarán en distintos puntos de la ciudad.