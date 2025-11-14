Este año la Semana de la Cocina Italiana se viene con tutti!

Desde la Asociación pensamos y soñamos una semana donde todos los suarenses puedan degustar y probar las delicias italianas que se cocinan en nuestro pueblo!!

Pensamos una semana gastronómica dónde cada local o emprendimiento pueda mostrar sus especialidades vinculadas a nuestra Italia!!

Porque sabemos que la pizza, la pasta, il gelato, el queso y tantos productos de orígenes italianos son amados por todos y cada uno de nosotros!

Y queremos que se vean!!

Por eso abrimos convocatoria a todos los comercios gastronómicos para que se unan a esta idea,

Del 15 al 21 de noviembre,

Y puedan mostrar lo que ya hacen

O preparar un plato o comida especial para esa semana!

Son más de 30 los comercios invitados,

No podés quedar afuera!!

Contactanos al 2926-546155

E mangia mangia che ti fa bene!!!