El Mercado Municipal de las Artes se llenó de familias -este domingo 2 de agosto- que disfrutaron de una tarde diferente, con risas, asombro y mucha diversión de la mano de “Tachan”.
Magia, humor y artes circenses se combinaron en un espectáculo dinámico y participativo que sorprendió a grandes y chicos, en el marco de las propuestas pensadas por el Municipio de Coronel Suárez para disfrutar durante las vacaciones de invierno.
Una hermosa tarde compartida, donde la magia y la alegría fueron protagonistas y las familias disfrutaron juntas de una propuesta para todas las edades.
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