CRÓNICAS EN LA BIBLIOTECA

Este domingo se llevó a cabo en la Biblioteca Popular Sarmiento la charla prevista con el Sr. Edgardo “Ñati” Gangone, quien, con la calidez, la “chispa” y el compromiso que lo caracterizan, aceptó la propuesta y se convirtió en cronista del pasado de nuestra ciudad narrando episodios, describiendo lugares, situaciones y dialogando con los asistentes. Este domingo se llevó a cabo en la Biblioteca Popular Sarmiento la charla prevista con el Sr. Edgardo “Ñati” Gangone, quien, con la calidez, la “chispa” y el compromiso que lo caracterizan, aceptó la propuesta y se convirtió en cronista del pasado de nuestra ciudad narrando episodios, describiendo lugares, situaciones y dialogando con los asistentes.

Una charla que tuvo como objetivo entretejer el pasado con nuestro presente y, quizás, con el futuro, fortaleciendo el vínculo intergeneracional a través de la palabra.

Desde la Biblioteca queremos agradecer al Sr. Ñati Gangone y a las personas que asistieron al evento porque estas historias no sólo pudieron ser compartidas, sino también interpretadas, revisadas y, por ende, resignificadas