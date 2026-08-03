La música continuó con el Grupo Del Sauce, que viene consolidándose como uno de los referentes folklóricos de nuestro distrito. Para el gran cierre, Los Hermanos Gómez, a pura chacarera, y Camila Scialabba, con toda la energía de la cumbia, hicieron bailar al público y le pusieron el broche final a una noche que terminó en un gran baile popular.