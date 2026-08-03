Con un Polideportivo Municipal colmado, el sábado se vivió la 1° edición de Suárez Folklore, una propuesta que reunió música, danza, tradición y el talento de nuestros artistas en una verdadera fiesta popular.
El jefe de Gabinete, Mauro Moccero, acompañó la propuesta junto a integrantes del gabinete municipal. Tras la excelente respuesta del público, ya se proyecta una segunda edición de Suárez Folklore para este verano.
Sobre el escenario se presentó Matías Aliberti, joven talentoso y con gran proyección dentro de la música suarense; el ballet folklórico Dejando Huellas, con más de 30 bailarines en escena; y, desde Huanguelén, el dúo Folquímica, que adelantó parte del material que presentará en noviembre en un show íntimo.
También fueron parte de la noche el dúo StromanGonella, junto a la voz de Luz Fernández; y la agrupación folklórica La Tranca, que brindó un espectáculo de baile de gran nivel, ampliamente aplaudido por el público.
La música continuó con el Grupo Del Sauce, que viene consolidándose como uno de los referentes folklóricos de nuestro distrito. Para el gran cierre, Los Hermanos Gómez, a pura chacarera, y Camila Scialabba, con toda la energía de la cumbia, hicieron bailar al público y le pusieron el broche final a una noche que terminó en un gran baile popular.
La cantina estuvo a cargo de la Escuelita de Fútbol de San Martín de Santa Trinidad, acompañando la jornada con una propuesta que tuvo una muy buena recepción.
Familias, vecinos y amantes del folklore fueron protagonistas de esta primera edición, compartiendo un encuentro pensado para celebrar nuestras raíces, fortalecer nuestra identidad y poner en valor el talento de nuestros artistas locales.
Suárez Folklore tuvo un comienzo a lo grande y ya empieza a preparar su próxima edición.
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