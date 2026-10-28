Neumann gestionó ante Vialidad mejoras para las rutas de la región

La senadora provincial Nerina Neumann mantuvo una reunión con el administrador de la Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires, Roberto Caggiano, para abordar el estado de distintas rutas de la región y trasladar la necesidad de avanzar con obras que mejoren la conectividad y la seguridad vial. La senadora provincial Nerina Neumann mantuvo una reunión con el administrador de la Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires, Roberto Caggiano, para abordar el estado de distintas rutas de la región y trasladar la necesidad de avanzar con obras que mejoren la conectividad y la seguridad vial.

Durante el encuentro, la legisladora planteó la situación de rutas y caminos utilizados diariamente por vecinos, trabajadores y productores del sudoeste bonaerense.

Uno de los temas abordados fue la Ruta Provincial 60, en el sector de Huanguelén. Desde Vialidad señalaron que el compromiso es avanzar con las obras que ya se han iniciado, por lo que la intervención en este tramo de la Ruta 60 se encuentra entre las prioridades.

“Las rutas son fundamentales para quienes viven, trabajan, estudian y producen en el interior. Su estado afecta la seguridad de las familias, la conexión entre nuestras localidades y el desarrollo de toda la región”, señaló Neumann.

La senadora destacó la importancia de sostener las gestiones y hacer seguimiento de los trabajos: “Vamos a continuar trabajando para que las intervenciones se concreten y para que las necesidades de nuestros distritos estén presentes en la planificación provincial”.