La Orquesta Escuela de Coronel Suárez participó del 15° Encuentro Regional de Orquestas Escuela

El pasado sábado 24 de octubre, la Orquesta Escuela de Coronel Suárez participó del 15° Encuentro Regional de Orquestas Escuela del Sudoeste Bonaerense, realizado en la ciudad de Daireaux, en el marco del Programa Coros y Orquestas Bonaerenses, que reunió a más de 200 estudiantes de las orquestas de Daireaux, Bahía Blanca, Tornquist, Adolfo Gonzales Chaves y Coronel Suárez, en un espacio de intercambio, aprendizaje y encuentro a través de la música. El pasado sábado 24 de octubre, la Orquesta Escuela de Coronel Suárez participó del 15° Encuentro Regional de Orquestas Escuela del Sudoeste Bonaerense, realizado en la ciudad de Daireaux, en el marco del Programa Coros y Orquestas Bonaerenses, que reunió a más de 200 estudiantes de las orquestas de Daireaux, Bahía Blanca, Tornquist, Adolfo Gonzales Chaves y Coronel Suárez, en un espacio de intercambio, aprendizaje y encuentro a través de la música.

El concierto se desarrolló en dos partes. En la primera, se realizó la presentación oficial de la Orquesta Juvenil Regional, integrada por estudiantes avanzados de las distintas sedes, quienes comenzaron a compartir instancias de trabajo conjunto en junio de este año, durante un primer encuentro realizado en Coronel Suárez.

En la segunda parte, la gran masa orquestal ofreció un repertorio variado ante la comunidad, en una presentación que puso en valor el trabajo colectivo, la formación musical y el compromiso de estudiantes y docentes.

Desde la Gestión de Gobierno Municipal, en conjunto con la Asociación Andante de Coronel Suárez, acompañamos a la delegación local con aportes destinados al transporte, sumando esfuerzos para hacer posible que los estudiantes formaran parte de esta experiencia de formación, intercambio e integración regional.