Con más de 30 inscriptos, comenzó en CREUS el curso gratuito de Sistemas Solares Fotovoltaicos, una propuesta para aprender nuevos oficios y ampliar las oportunidades laborales.
La capacitación es resultado del trabajo conjunto entre la Gestión de Gobierno Municipal, a través de la Subsecretaría de Producción, y EDES, mediante la articulación con Julieta Vignas, responsable de Relaciones Institucionales y Prensa de la empresa.
Gracias al convenio de colaboración, EDES aporta las horas cátedra del docente y los materiales necesarios para desarrollar el curso.
La formación se dicta los viernes, de 14 a 18, durante ocho encuentros.
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