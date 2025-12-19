Un total de 80 estudiantes finalizaron sus estudios a través del Plan FINES

Con gran emoción se llevó a cabo el acto de egreso del Plan FINES, en la Escuela Primaria N° 5 de la localidad de Pueblo Santa Trinidad, donde 80 estudiantes culminaron sus estudios, alcanzando un importante logro personal y educativo.

🎓👥Del encuentro participaron el Coordinador del Plan FINES, Juan Manuel Erroitzarema; la Jefa Regional de Educación, Miriam Benítez; la Jefa Distrital, Mónica Gieser; el Inspector de la modalidad de Adultos, Lautaro Bauzá Mutilba; la Directora de Educación del Municipio, Anahí Barreneche, y la Presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Andrea Acosta, quienes acompañaron a los egresados y sus familias en este significativo momento.

📢Durante el acto se destacó la importancia del Plan FINES como una herramienta fundamental para garantizar el derecho a la educación y generar nuevas oportunidades para jóvenes y adultos que deciden retomar y finalizar sus estudios.