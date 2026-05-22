RECUPERARON UN RODADO ROBADO EN EL CONURBANO

Efectivos de la SUBDDI Coronel Suárez secuestraron una citroën Berlingo con pedido de secuestro activo por Hurto Automotor, en el marco de un control llevado adelante bajo la Ley 13.081. El procedimiento se concretó en un taller mecánico ubicado sobre calle Uruguay al 4100, donde los investigadores detectaron el utilitario sospechoso.

Tras verificar los datos del rodado, se confirmó que el dominio FWP-057 era buscado por la Justicia desde el 30 de abril pasado, a requerimiento de la Comisaría Primera de Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, con intervención de la UFI N.º 1 de ese Departamento Judicial.

A raíz del hallazgo, se iniciaron actuaciones judiciales por el delito de encubrimiento, con intervención de la Ayudantía Fiscal de Coronel Suárez y la UFIJ N.º 9 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Firmado: Comisario Inspector Ricardo Franssen, jefe de la Subdelegación de Investigaciones Coronel Suárez.