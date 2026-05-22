¡Vuelve ÑAM, el Paseo Gastronómico Gourmet que celebra los sabores de Coronel Suárez!

En su 5ta. edición preparate para disfrutar de dos días con célebres masterclass de cocina, comida gourmet, cerveza artesanal, productores locales, catas, shows en vivo y mucho más.

¡Agendá la fecha y vení a vivir ÑAM V Edición!

📍 Mercado de las Artes

📅 13 y 14 de junio

🍽️ Nuevos sabores para descubrir

👨‍🍳 Nuevas recetas para aprender

🥂 Experiencias para compartir

La gastronomía suarense se reinventa en un evento único que ya es distintivo del distrito.