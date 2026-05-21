Servicio de recolección de residuos para este lunes 25 de Mayo

La secretaria de Servicios Públicos informa a la comunidad que este lunes 25 de Mayo, feriado nacional, el servicio de recolección de residuos se prestará de la siguiente manera:

Residuos domiciliarios:

📍El recorrido de las 15:00hs pasará a las 05:00hs.

📍El recorrido de las 19:00hs se realizará a las 08:00hs.

Residuos Reciclables:

📍El recorrido se realizará de forma normal