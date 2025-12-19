Suárez Peatonal – Especial Navidad

Llega la 16° edición de Suárez Peatonal, una noche para encontrarnos, disfrutar y celebrar juntos la magia de la Navidad.

Música en vivo, danza, espectáculos para toda la familia, feria, propuestas gastronómicas y muchas sorpresas para compartir en comunidad. Una grilla pensada para todas las edades, con artistas locales y un clima único que ya es parte de nuestra identidad.

Vení a recorrer el centro, disfrutar de cada show y vivir una Navidad llena de alegría, cultura y encuentro.

Suárez Peatonal se vive en familia.