Coronel Suárez es Zona Fría

Expresamos nuestro profundo rechazo a la media sanción aprobada en la Cámara de Diputados de la Nación, impulsada por el Gobierno Nacional, que busca excluir a Coronel Suárez y a gran parte del sudoeste bonaerense del régimen de Zona Fría.

Esta medida significaría un fuerte impacto económico para miles de familias de nuestra región, donde las bajas temperaturas forman parte de nuestra realidad cotidiana y donde este beneficio resulta fundamental para afrontar el costo del gas durante el invierno.

En muchos casos, nuestros vecinos deberán elegir entre comprar alimentos o calefaccionarse.

La Ley de Zona Fría no representa un privilegio, sino el reconocimiento de una realidad climática, geográfica y social que no puede ser desconocida.

Por eso convocamos a toda la comunidad, instituciones, fuerzas políticas y sectores sociales a mantenerse unidos en defensa de este derecho que protege a miles de familias de nuestro distrito y de toda la región.

Porque calefaccionarse no puede transformarse en un lujo.

❄️ Defendamos la Zona Fría.