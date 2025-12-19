entrega de certificados a adultos mayores

En la mañana de este viernes 19 de diciembre se llevó a cabo la entrega de certificados del curso de manejo de PC y celular (alfabetización digital) destinado a adultos mayores, una propuesta que apunta a fortalecer la inclusión y el acceso a las nuevas tecnologías.

👥Durante el acto, el Jefe de Gabinete Mauro Moccero, quien estuvo acompañado por el director de Gestión Cultural Marcelo Castorina, el director de Comunicaciones Fernando Streitenberger y el profesor a cargo de los cursos Darío Ferreri; destacó que “se trata de una forma diferente de inclusión, en este caso digital, para que los adultos mayores se sientan parte, y es un esfuerzo que debemos seguir haciendo para que llegue a más gente”.

💪Asimismo, remarcó que “el gran ajuste que vive el país no es ajeno a Coronel Suárez, pero desde el Municipio queremos que no pierdan derechos, por eso vamos a continuar brindando estos cursos y muchos más”.

💻La capacitación contó con la participación de 16 alumnos y estuvo a cargo de Darío Ferreri, quien acompañó el proceso de aprendizaje brindando herramientas básicas para el uso de tecnologías digitales, favoreciendo la autonomía y la confianza de los participantes.

💯El director de Comunicaciones, Fernando Streitenberger, subrayó la importancia de este tipo de propuestas formativas que promueven el acceso a la tecnología y fortalecen el vínculo de los adultos mayores con el entorno digital, contribuyendo a una comunidad más integrada e inclusiva.