De Coronel Suárez a la Primera del fútbol argentino

Alexis Steimbach, suarense surgido del club Boca Juniors de Coronel Suárez y actual jugador de Gimnasia y Esgrima La Plata, fue recibido por Ricardo Moccero junto a su padre Daniel Steimbach y parte del Gabinete Municipal: el director de Deportes “Piti” Mauri, el Jefe de Gabinete Mauro Moccero y el concejal Miguel Desch.

En un encuentro cargado de orgullo y emoción, el “Ruso” le obsequió al Intendente la camiseta N°25 con la que representa al “Lobo” platense y con la que cada domingo deja el nombre de Coronel Suárez en lo más alto del fútbol nacional

Su presente en la máxima categoría del fútbol argentino es un premio a sus innegables condiciones, al sacrificio, al esfuerzo y a la perseverancia de un joven que nunca dejó de luchar por sus sueños.

Felicitaciones “Ruso” sos #OrgulloSuarense