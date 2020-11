Un hombre intentó asesinar a su ex esposa en un campo de Huanguelén

La mujer recibió un disparo de arma de fuego en la cara y permanece hospitalizada en Coronel Suárez con pronóstico reservado.

El femicida fue aprehendido por la Patrulla Rural.

El Comando de Prevención Rural Cnel. Suarez, (SubC.P.R Huanguelén), toma conocimiento de hecho de Sangre en Establecimiento Rural sin denominación Sito en Cuartel X, Huanguelén del Ptdo. De Cnel. Suarez, lugar donde previa discusión marital entre victima e imputado culmino con la acción violenta de masculino quien tomo arma de fuego de su propiedad carabina calibre .22 asestándole un disparo en el rostro, a pedido auxilio víctima y familiar presente en el campo (Padre) se apersona personal SUBCPR Huanguelén en el lugar procediendo a la aprehensión del concubino, quien circulaba desde el campo en dirección a la planta urbana. Por otra parte la víctima fue trasladada por su padre al Hospital de Huanguelén desde donde fue derivada por complejidad al Hospital Municipal de Cnel. Suarez, permaneciendo en estado reservado a la espera de primeros estudios complejos. Personal policial en el lugar del hecho procedió a reguardar la escena donde se halla arma utilizada. Puesto en conocimiento instrucción de la UFI Nº 05 mismo ordena se inicien actuación con la caratula de Femicidio en Grado de Tentativa, se realicen diligencias de rigor y alojando al autor en sede de la Seccional Coronel Suárez 2da. HUANGUELEN. ( por testimonio familiar se determinó que no existe antecedente de violencia DENUNCIADO, no obstante ello victima ya se había intentado separar del imputo por maltratos no judicializados. Fdo. Oficial Principal Gómez Federico, Jefe CPR Cnel. Suarez, Noviembre 17 de 2020