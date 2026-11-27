Se encuentra abierta la preinscripción al Plan FinEs – Trayecto Secundario, una nueva oportunidad para quienes desean retomar y finalizar sus estudios.
Lugar: Escuela Primaria N° 5 de Pueblo Santa Trinidad.
Días: lunes, martes y miércoles (hasta el 16 de diciembre).
Horario: de 18 a 22 horas.
Documentación a presentar:
– Fotocopia de DNI.
– Fotocopia de partida de nacimiento.
– Constancia de CUIL.
– Fotocopia de certificación de estudios.
Nunca es tarde para retomar tus estudios, alcanzar nuevas metas y construir tu futuro.
¡Animate a dar ese paso y aprovechá esta oportunidad!
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