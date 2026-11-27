Bajo el lema “Seamos la generación que ponga fin al VIH”, impulsado por la OPS/OMS en 2026, la Secretaría de Salud Municipal realizará una jornada de testeos de VIH, en el marco del Día Mundial del VIH.
Martes 1.º de diciembre
De 9:00 a 13:00 hs.
Frente al Materno | Garibaldi y Avellaneda
La actividad es organizada por el Servicio de Infectología y la Dirección de Enfermería, con el objetivo de promover la prevención, la concientización y la importancia del diagnóstico temprano.
¡Informarse, prevenir y realizarse el test es una forma de cuidar nuestra salud y la de los demás!
YouTube
RSS