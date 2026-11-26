Día Internacional de las Personas con Discapacidad: Una jornada para celebrar la inclusión, los derechos y la diversidad a través de la música
Se invita a toda la comunidad a compartir una jornada de encuentro, reflexión y celebración, promoviendo los derechos, la inclusión y la participación plena de las personas con discapacidad.
Este año, la música será la protagonista, como una expresión que trasciende las diferencias, nos acerca y nos une.
Durante la jornada disfrutaremos de distintas presentaciones artísticas y musicales, actividades recreativas y espacios de esparcimiento.
Jueves 3 de diciembre
De 9 a 11:30 horas
Frente al Edificio Parenti
Sigamos construyendo una comunidad más inclusiva, accesible y respetuosa de la diversidad, donde todas las personas tengan las mismas oportunidades de participar y ejercer sus derechos.
Organiza: Dirección de Discapacidad
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