DETUVIERON A UN TRES ARROYENSE

La Jefatura de Policía de Seguridad Comunal de Coronel Suárez, a cargo del Comisario Inspector Ariel Morales Schmidt, informa a la comunidad los procedimientos e intervenciones policiales llevados a cabo durante los últimos días en el ámbito del distrito.

Durante los días 21 y 22 de noviembre, personal policial intervino en distintos hechos ocurridos en el local bailable ECLIPSE de esta ciudad, procediendo a la detención de ULLMAN DARÍO (36), STEIMBACH MARTÍN (40) y SALVATIERRA AYRTON (21), quienes se encontraban en aparente estado de ebriedad, ocasionando disturbios y protagonizando peleas en el interior del establecimiento.