La Jefatura de Policía de Seguridad Comunal de Coronel Suárez, a cargo del Comisario Inspector Ariel Morales Schmidt, informa a la comunidad los procedimientos e intervenciones policiales llevados a cabo durante los últimos días en el ámbito del distrito.
Durante los días 21 y 22 de noviembre, personal policial intervino en distintos hechos ocurridos en el local bailable ECLIPSE de esta ciudad, procediendo a la detención de ULLMAN DARÍO (36), STEIMBACH MARTÍN (40) y SALVATIERRA AYRTON (21), quienes se encontraban en aparente estado de ebriedad, ocasionando disturbios y protagonizando peleas en el interior del establecimiento.
Asimismo, el día 20 de noviembre, personal policial procedió a la detención de KACHUK GONZALO NOEL (36), oriundo de la localidad de Tres Arroyos, en inmediaciones de avenida 12 de Octubre y Chacabuco, quien se encontraba ocasionando disturbios en la vía pública, profiriendo insultos e incitando a la pelea, constatándose además que portaba un arma blanca.
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