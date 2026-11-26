Frente a la violencia de género, Coronel Suárez reafirma su compromiso con la prevención, la educación y la defensa de los derechos de las mujeres* Frente a la violencia de género, Coronel Suárez reafirma su compromiso con la prevención, la educación y la defensa de los derechos de las mujeres* En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, desde la Gestión de Gobierno Municipal, se acompañó la jornada “Voces en la Escuela”, una propuesta desarrollada en la Escuela Secundaria Nº 5 que refleja el trabajo sostenido entre la comunidad educativa y las instituciones comprometidas con la prevención de la violencia de género.

El encuentro contó con la presencia del jefe de Gabinete, Mauro Moccero, representantes de Desarrollo Social y Género, integrantes del Concejo Deliberante, Consejo Escolar, Comisaría de la Mujer y la Familia e instituciones educativas.

La coordinadora del Área de Género, licenciada Nerina Guarnieri, destacó que “no alcanza con enseñar a reconocer la violencia, sino que es fundamental brindar herramientas para prevenirla, erradicarla y fortalecer las redes de acompañamiento comunitario”.

Por su parte, Mauro Moccero convocó a revisar conductas naturalizadas; remarcando la responsabilidad individual y colectiva en la construcción de relaciones respetuosas.

La titular de la Comisaría de la Mujer y la Familia, oficial principal Andrea Marisol Villarreal, recordó que detrás de cada denuncia hay una historia que necesita escucha, respeto y acompañamiento. “Escuchar, creer, acompañar y actuar a tiempo puede cambiar una vida”, expresó.

En un contexto en el que el Gobierno nacional votó en contra de una resolución de la ONU sobre violencia hacia mujeres y niñas, desde la Gestión de Gobierno Municipal reafirmamos nuestro compromiso con la prevención, la educación y la defensa de los derechos de las mujeres.