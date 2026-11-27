Durante diciembre, la Escuela Municipal de Música de Coronel Suárez (EMMCoS) invita a toda la comunidad a disfrutar de una serie de presentaciones en las que estudiantes y docentes compartirán el trabajo y los aprendizajes alcanzados durante el 2026.
Cronograma de muestras:
1 de diciembre: Canto – 18 horas, EMMCoS.
3 de diciembre: Piano – 18 horas, Sala Bicentenario.
4 de diciembre: Ensamblada Acústica – 19 horas, Mercado de las Artes.
10 de diciembre: Cuerdas Frotadas – 18 horas, EMMCoS.
11 de diciembre: Ensamblada Eléctrica – 19 horas, Mercado de las Artes.
14 de diciembre: Ensambles – 19 horas, EMMCoS.
15 de diciembre: Guitarra – 18 horas, EMMCoS.
16 de diciembre: Saxo y Acordeón – 18 horas, EMMCoS.
Una hermosa oportunidad para acompañar a nuestros estudiantes, celebrar sus logros y poner en valor el trabajo realizado durante todo el año.
¡Los esperamos para disfrutar juntos de la música!
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