Por tal motivo, es fundamental tomar medidas para proteger nuestra salud del golpe de calor y evitar el desabastecimiento de agua potable.
Consejos para prevenir golpes de calor:
Tomá agua con mayor frecuencia.
Evitá bebidas con cafeína o exceso de azúcar.
Incorporá frutas y verduras a tu alimentación.
Reducí la actividad física en las horas de mayor calor.
Cuidemos el agua potable:
Restringí el riego de patios y veredas.
Evitá lavar autos.
Prescindí del llenado de piletas.
Con responsabilidad podemos hacer frente al calor extremo cuidando nuestra salud y el acceso al agua para todos
YouTube
RSS