El día 26 de noviembre, personal policial intervino en Plaza San Martín, ubicada sobre avenida Alsina entre Mitre y Sarmiento, donde procedió a la detención de GABRIEL ERNESTO HOFFMAN (38), quien se encontraba en aparente estado de ebriedad, ocasionando disturbios e incitando a la pelea, llegando a arrojar patadas contra un menor de 17 años, sin provocarle lesiones. Se iniciaron actuaciones por infracción a los artículos 35, 38, 72 y 74 inciso A, con intervención del Juzgado de Paz Letrado de Coronel Suárez.
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